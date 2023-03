Usa: collaboratore del senatore Ron Paul accoltellato, arrestato il responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di polizia di Washington ha annunciato di aver arrestato un uomo sospettato di aver accoltellato nel fine settimana un collaboratore del senatore repubblicano Ron Paul. La vittima, aggredita nel pomeriggio di sabato, versa in condizioni critiche. Paul ha confermato l'aggressione nella giornata di ieri: "Lo scorso fine settimana un membro del mio staff è stato brutalmente assalito in piena luce del giorno a Washington. (...) Siamo sollevati di apprendere che il sospetto è stato arrestato", afferma una nota diffusa dal senatore. (Was)