Giappone: Dieta approva bilancio record da 870 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei consiglieri della Dieta - la camera alta del parlamento del Giappone - ha dato oggi l'approvazione definitiva alla legge di bilancio per l'anno fiscale 2023, che prevede voci di spesa d'importo complessivo pari alla cifra record di 114.380 miliardi di yen (870 miliardi di dollari). Il nuovo anno fiscale si aprirà in Giappone nel mese di aprile. Il nuovo bilancio include tra le altre voci lo stanziamento di 6.820 miliardi di yen per la Difesa: un considerevole aumento legato alle minacce regionali poste da Cina, Corea del Nord e Russia. Il 2023 sarà il primo anno di un periodo quinquennale di rapido riarmo del Paese, sulla base di un programma approvato alla fine dello scorso anno dal governo del premier Fumio Kishida. (segue) (Git)