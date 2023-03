Giappone: Dieta approva bilancio record da 870 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto, il Giappone dovrebbe destinare alla Difesa 43 mila miliardi di yen nell'arco del prossimo quinquennio, un importo superiore del 50 per cento al quinquennio precedente. Il marcato aumento della spesa militare in programma già nel 2023 sarà finanziato per quest'anno tramite entrate non fiscali, ma il governo sta discutendo per i prossimi anno un aumento della tassazione sul tabacco e di quella sulle imprese. Il nuovo bilancio prevede anche lo stanziamento di 36.890 miliardi per le spese sociali: l'importo più alto di sempre, che riflette le ricadute della denatalità e dell'invecchiamento della popolazione giapponese. (Git)