Usa: Senato vicino a revoca autorizzazioni per le guerre in Kuwait e Iraq

- l Senato federale degli Stati Uniti ha rimosso ieri gli ultimi ostacoli procedurali alla revoca di due Autorizzazioni all'uso della forza militare (Aumf), gettando le basi per un voto previsto questa settimana. I senatori hanno votato a larga maggioranza - 65 voti favorevoli e 28 contrari - la fine del dibattito sull'iniziativa, riguardante le autorizzazioni all'invasione Usa del Kuwait, nel 1991, e quella del 2002, che gettò le basi della guerra in Iraq. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Shumer, ha dichiarato che la revoca delle due Aumf potrebbe essere votata già nella giornata di oggi. "Abbiamo ammesso emendamenti presentati dai Repubblicani e soprattutto, non stiamo perdendo tempo", ha dichiarato Schumer. "Spero che questo possa diventare un metodo, uno schema della nostra attività in futuro", ha aggiunto il senatore. Il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevbin McCarthy, ha già dichiarato di essere pronto a calendarizzare un provvedimento analogo. Il Senato, così come la Camera, non intende invece revocare l'Autorizzazione all'uso della forza approvata nel 2001 dopo gli attentati dell'11 settembre, che pose le basi legali per la guerra mondiale al terrorismo. (Was)