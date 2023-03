Usa-Giappone: annunciato accordo su minerali per le auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Giappone hanno annunciato oggi un accordo per l'inclusione dei veicoli elettrici realizzate con minerali dal Giappone nel meccanismo dei sussidi all'elettromobilità in vigore negli Usa, nonostante tra i due Paesi non sia in vigore un accordo di libero scambio. L'accordo, che era stato anticipato nei giorni scorsi dalla stampa giapponese, rimuove un pesante handicap per la competitività dei costruttori di auto giapponesi sul mercato statunitense. L'Ufficio del rappresentante del commercio Usa non intende sottoporre la questione all'approvazione del Congresso, dal momento che la negoziazione di accordi commerciali settoriali è parte del suo mandato esecutivo. L'Inflation Reduction Act approvato negli Usa lo scorso agosto prevede crediti fiscali sino a 7.500 dollari per l'acquisto di auto elettriche prodotte negli Stati Uniti con materiali e componenti perlopiù provenienti dal Nord America. Grazie all'accordo annunciato oggi, le auto elettriche prodotte in Nord America potranno accedere per intero ai sussidi, pur impiegando minerali provenienti dal Giappone nelle loro batterie. Tramite l'accordo, Stati Uniti e Giappone puntano a ridurre la loro dipendenza dalla Cina per le forniture di minerali come litio, nickel, cobalto, grafite e manganese. Il dipartimento del Tesoro Usa dovrebbe definire nel dettaglio questa settimana i requisiti per l'accesso ai sussidi all'elettromobilità. (Was)