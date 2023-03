Corea del Nord: Kim Jong-un ordina maggior produzione di materiale fissile di livello militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato di intensificare la produzione di materiale fissile di gradazione militare ("weapons-grade") per aumentare ulteriormente l'arsenale strategico del Paese ed essere pronti a farvi ricorso in qualunque momento. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui Kim ha ispezionato il programma nucleare nordcoreano, inclusi i siti di produzione di nuove armi nucleari tattiche e la tecnologia per la miniaturizzazione delle testate nucleari per i missili, e ha esaminato personalmente i piani per gli scenari di contrattacco nucleare. Secondo "Kcna", a Kim è stato anche presentato un nuovo sistema informatico integrato per la gestione delle armi nucleari sviluppato dalla Corea del Nord, e denominato "Hawkbangshoe", che significa "detonatore nucleare". (segue) (Git)