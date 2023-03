Francia: Macron riunirà domani le imprese del settore della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riunirà domani i rappresentati delle imprese del settore della difesa per chiedergli di assumersi un maggiore "rischio", soprattutto in tema di esportazioni. "Il presidente ovviamente confermerà agli industriali che lo Stato continuerà questo sforzo di difesa e quindi continuerà ad investire in programmi nazionali", cosa che gli garantirà una "visibilità trattandosi di commesse nazionali", ha spiegato un consigliere citato in forma anonima dal quotidiano "Le Figaro". "Chiediamo agli industriali" di essere "ancora più aggressivi sulla conquista di nuovi clienti", ha aggiunto la fonte. (Frp)