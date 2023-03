Ucraina-Polonia: Zelensky a colloquio con Duda, focus su bisogni difesa e sforzi diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione con il suo omologo polacco, Andrzej Duda. Lo ha reso noto Zelensky. I due capi di Stato hanno parlato “delle ostilità in corso e della situazione in certe aree del fronte”. Hanno anche discusso “dei bisogni attuali della difesa ucraina e degli sforzi diplomatici congiunti per il prossimo futuro”. “Ci stiamo preparando per eventi importanti”, si conclude il messaggio del presidente ucraino su Twitter. (Kiu)