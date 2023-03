Corea del Nord-Cina: nuovo ambasciatore cinese arrivato a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Corea del Nord, Wang Yajun, è arrivato ieri a Pyongyang, assumendo un incarico rimasto vacante per circa 15 mesi a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce una "fonte vicina alle relazioni bilaterali" citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Wang, già direttore dell'ufficio di collegamento interno del Partito comunista cinese, sarebbe il primo diplomatico straniero ammesso a Pyongyang da quando il governo nordcoreano ha inasprito i controlli ai confini per contrastare la pandemia, a gennaio 2020. Il predecessore di Wang, Li Jinjun, era rientrato in Cina del 2021. Lo scorso settembre Cina e Corea del Nord hanno ripristinato i servizi di trasporto regolari tra le rispettive città di confine. (Git)