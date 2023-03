Brasile: Bolsonaro sarà nominato presidente onorario del Partito liberale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito degli assalti ai palazzi del potere dell'8 gennaio, su cui la magistratura ha aperto un fascicolo per verificare l'esistenza di un piano di attentato alla democrazia, Bolsonaro si è detto pronto a rispondere, pur ribadendo la sua estraneità: "Non ero neanche in Brasile e accusano me", ha detto Bolsonaro, ricordando di aver condannato gli attacchi nelle ore in cui si svolgevano. Al tempo stesso, l'ex presidente ha smentito che si sia trattato di un "colpo di Stato": "Dov'era il comandante? Dov'erano le truppe? E dov'erano le armi?", ha sottolineato. (segue) (Brb)