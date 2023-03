Minà: Fico (M5s), con sua morte si chiude un’epoca, profondo dispiacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' davvero difficile descrivere il profondo dispiacere per la morte di Gianni Minà. Un giornalista che non si è mai arreso ad un racconto banale e scontato. Un giornalista che ha voluto raccontare le cose fino in fondo con passione, competenza e trasporto. Senza mai risparmiarsi e cercando sempre verità complesse, con grande rispetto dei lettori, degli ascoltatori e dei cittadini del mondo. Un esempio unico di come si può entrare in empatia con i grandi personaggi della storia, con quel suo modo tanto umano quanto fermo e professionale. Con la sua morte si chiude in qualche modo un’epoca. Ci mancherai, perché attraverso te e grazie a te abbiamo vissuto un pezzo di storia. Ciao Gianni". Lo scrive su Facebook Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati e presidente del Comitato di garanzia del Movimento cinque stelle. (Rin)