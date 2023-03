Usa-Giappone: consigliere Sullivan sente omologo, focus su Ucraina e Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha avuto un colloquio con il suo omologo giapponese, Akiba Takeo, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale tra i due Paesi e la situazione attuale nella regione sul piano della sicurezza. In una nota, Sullivan ha ringraziato il capo del governo di Tokyo, Fumio Kishida, per la sua recente visita a Kiev, e le parti hanno ribadito il sostegno dei due Paesi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di garantire la stabilità nella regione indopacifica e rafforzare la capacità di deterrenza della Nato. (Was)