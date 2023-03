Usa: Biden dopo sparatoria a Nashville, dobbiamo fermare queste tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedie come quella avvenuta questa mattina a Nashville, dove una ragazza di 28 anni ha sparato in una scuola elementare, uccidendo tre bambini e due insegnanti, sono “il peggiore incubo delle nostre famiglie”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando ad una evento alla Casa Bianca. “Dobbiamo fermare ad ogni costo la violenza armata, che sta distruggendo le nostre comunità: attacchi come questo colpiscono il cuore degli Stati Uniti”, ha detto. (Was)