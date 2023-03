Brasile: Bolsonaro sarà nominato presidente onorario del Partito liberale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che Bolsonaro anticipa il suo possibile rientro dalla Florida. A metà febbraio, intervistato dal quotidiano "The Wall Street Journal", il militare in congedo aveva annunciato il rientro in patria a marzo, con l'obiettivo di guidare l'opposizione conservatrice e rivendicare la sua estraneità dagli assalti dello scorso 8 gennaio contro le sedi delle principali istituzioni. "Il movimento di destra non è morto e continuerà a lottare", ha detto Bolsonaro, che ha promesso di lavorare per rimettere in cima all'agenda politica azioni in favore degli imprenditori, contro l'aborto e il controllo delle armi. Il "Wall Street Journal" ha aggiunto che il leader conservatore cercherà di smontare il nuovo corposo piano di politiche sociali disegnato dall'attuale presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, giudicato pericoloso per la stabilità delle finanze nazionali e motivo di preoccupazione per gli investitori internazionali. Bolsonaro, che non ha mai ufficialmente riconosciuto la vittoria di Lula alle presidenziali, ha per la prima volta parlato della sconfitta come di "una parte del processo elettorale". "Non ho detto che ci siano state frodi, ma il voto è stato condizionato", ha detto rimandando alle sue denunce di brogli che sarebbero stati resi possibili dal sistema di voto elettronico. (segue) (Brb)