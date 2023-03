Aerospazio: scienziati scoprono una nuova fonte di acqua sulla superficie lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati hanno trovato una nuova fonte di acqua sulla superficie lunare, rappresentata dalle cosiddette perle di vetro da impatto, strutture che si formano a seguito della collisione di un asteroide sul suolo del satellite. Le rilevazioni, effettuate da una sonda cinese nel 2020 e pubblicate sulla rivista “Nature Geoscience”, rappresentano una base su cui lavorare per capire come produrre acqua potabile, ossigeno e anche combustibile per gli astronauti che viaggeranno e rimarrano sulla superficie della Luna negli anni a venire. Al suo ritorno dalla missione, durata circa due settimane, la sonda cinese ha riportato sulla Terra alcuni chilogrammi di materiale lunare, incluse delle perle di vetro da impatto provenienti da un cratere formatosi a seguito dell’impatto di un asteroide. All’interno di queste è stata trovata dell’acqua, formatasi dalla reazione chimica tra ossigeno e gli atomi di idrogeno provenienti dal Sole. (Was)