Sicurezza: Piantedosi, da Viminale 15 milioni a Roma, Milano e Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto un nuovo vertice del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con i sindaci e i prefetti di Roma, Milano e Napoli. Dal Viminale sono stati assegnati 14,8 milioni di euro alle tre aree metropolitane per la tutela della sicurezza urbana. Il ministro Piantedosi ha incontrato questa sera, in videoconferenza, i sindaci, i prefetti ed i questori di Roma, Napoli e Milano. Nel corso della riunione - informa il Viminale - sono stati esaminati i primi risultati delle iniziative già avviate per migliorare la sicurezza nelle tre più grandi aree urbane del Paese, nell’ambito del forum del dicembre scorso. In particolare, è stata effettuata una valutazione degli esiti delle operazioni interforze, cosiddette "ad alto impatto", realizzate, con l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e con la collaborazione delle Polizie locali ed altre amministrazioni interessate. Queste operazioni, che si ripeteranno sistematicamente, hanno inizialmente interessato le principali stazioni di Roma, Milano e Napoli e sono state poi estese ad altri ambiti cittadini, caratterizzati dal fenomeno della cosiddetta malamovida e dallo spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rin)