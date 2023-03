Brasile: ambasciata italiana presenta guida agli affari nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà presentata presso la sede di Confindustria e quella di Banca Intesa Sanpaolo a Milano, rispettivamente il 31 e il 3 aprile, l'edizione aggiornata della "Guida agli affari in Brasile". Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Brasilia in una nota. La pubblicazione è realizzata dell'ambasciata con il coordinamento di una società di consulenza dedicata alle imprese italiane che vogliono investire in Brasile, Gm Ventures, e la consulenza del desk italo-brasiliano della società di consulenza olandese Kpmg. All'evento di presentazione, la cui partecipazione è gratuita, parteciperanno l'ambasciatore d'Italia in Brasile Francesco Azzarello, il socio di Gm Ventures Graziano Messana e il direttore di Kpmg Luca Esposito. La guida, disponibile gratuitamente, illustra le opportunità di investimento in Brasile, spaziando dai settori più conosciuti a quelli emergenti e a più elevato potenziale di crescita. Due appendici forniscono un insieme di informazioni giuridiche introduttive, l'elenco di 987 piccole e medie imprese e delle grandi società già operanti sul territorio brasiliano. (Brb)