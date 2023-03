Haiti: Borrell propone missione internazionale per risolvere drammatica situazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha proposto l'istituzione di una missione internazionale ad Haiti per aiutare il Paese a uscire dalla drammatica situazione in cui si trova. "Haiti ha bisogno di un intervento internazionale per permettere a questo popolo di uscire dalla drammatica situazione nella quale si trova", ha detto in una dichiarazione alla stampa al termine di una riunione con il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Albinader. Borrell ha definito l'attuale situazione ad Haiti come "un permanente attentato ai diritti umani". La nazione versa da tempo in una grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravatasi dopo l'omicidio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021. (segue) (Mec)