Usa: Lyft, presidente e amministratore delegato si dimetteranno dai rispettivi incarichi

- I co-fondatori della società di trasporti statunitense Lyft, Logan Green e John Zimmer, che attualmente hanno rispettivamente l’incarico di amministratore delegato e presidente, rassegneranno presto le dimissioni. Lo ha confermato l’azienda in una nota. Il nuovo Ad, a partire dal prossimo 17 aprile, sarà l’ex dirigente di Amazon David Risher, mentre Green sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione. L’incarico di Zimmer, che sarà il nuovo vicepresidente del Cda, cesserà invece a partire dal prossimo 30 giugno. “Sono onorato di diventare amministratore delegato in un momento così importante per la nostra società”, ha commentato Risher. (Was)