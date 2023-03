Serbia: presidente Vucic, accordo con Kosovo legalmente vincolante quando ci sarà firma o timbro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo con il Kosovo sarà legalmente vincolante per la Serbia quando ci sarà una firma o un timbro su qualcosa. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in conferenza stampa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Belgrado. Per quanto riguarda la questione del Kosovo e l'accordo raggiunto a Ocrida con Pristina, Vucic ha ribadito che Belgrado "non ha cambiato posizione di un millimetro e non fa ricorso a trucchi". "Le linee rosse sono note. Non si parla di ammissione all'Onu o riconoscimento del Kosovo. Noi ci impegniamo per l'implementazione del piano europeo. Possiamo parlare di tutto ciò che porta a migliori rapporti con gli albanesi. Manteniamo la parola", ha detto Vucic. Il presidente serbo ha quindi affermato che Belgrado "ha sempre voluto una presenza più significativa dell'Italia" nella regione. (Seb)