- Il presidente della Federcalcio del Kosovo (Kff), Agim Ademi, è stato posto in custodia cautelare per 48 ore con l’accusa di abuso di fiducia ed evasione fiscale. Lo ha reso noto l’Ufficio del procuratore generale di Pristina attraverso un comunicato stampa. Ademi è stato eletto capo della Kff nel 2018. Il suo fermo è arrivato in seguito alle azioni investigative preliminari condotte dalle autorità.(Alt)