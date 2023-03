Balcani: Tajani, area da non abbandonare a interessi extra-europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani rappresentano una parte di Europa che non può essere lasciata all’influenza di Paesi extraeuropei. Lo ha detto oggi a Trieste il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. “Non dobbiamo abbandonare questa parte di Europa così vicina all’Italia a interessi extraeuropei. Ecco perché sin dall’inizio il governo ha concentrato la sua attenzione nel far sì che l’Italia tornasse a essere protagonista”, ha detto Tajani, ricordando l’azione diretta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel raggiungimento degli accordi tra Serbia e Kosovo. “Siamo riusciti a ottenere buoni risultati”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “La presenza dei nostri militari lungo la frontiera tra Kosovo e Serbia è determinante per favorire il percorso di pace, così com’è importante la presenza dei militari in Bosnia Erzegovina e della Guardia di Finanza in Albania”, ha aggiunto. (Res)