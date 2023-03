Serbia-Kosovo: Ue, “rammarico” per mancata partecipazione di Lista serba a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si è rammaricata che la Lista Serba, forza politica rappresentativa dei serbi in Kosovo, abbia deciso di non partecipare alle prossime elezioni amministrative del 23 aprile indette da Pristina. Il portavoce Ue Peter Stano ha espresso oggi rammarico perché la Lista serba “non ha utilizzato il diritto democratico” di partecipare alle elezioni straordinarie indette per il rinnovo di 4 comuni del nord a maggioranza serba. Le elezioni si terranno il 23 aprile, dopo il loro rinvio avvenuto a dicembre dello scorso anno, su richiesta della comunità internazionale. Le elezioni sono state indette dalla presidente kosovara Vjosa Osmani dopo le dimissioni dei rappresentanti serbi dei comuni in segno di protesta per la situazione creatasi con il provvedimento del governo kosovaro sulle targhe.(Alt)