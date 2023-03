Serbia: ministro Esteri incontra ambasciatore russo, focus su sviluppo relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic e l'ambasciatore russo a Belgrado Aleksandar Bocan-Harchenko hanno discusso oggi sulla situazione nella regione e si sono scambiati opinioni su piani e attività per un ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale. Lo ha annunciato l'ufficio del ministro serbo. Dacic ha sottolineato che la Serbia è impegnata in una politica di pace e cooperazione, con l'obiettivo di preservare la stabilità nei Balcani occidentali e che rimarrà impegnata nel dialogo come l'unico modo per cercare una soluzione di compromesso per il Kosovo. (Seb)