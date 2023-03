Lazio: Cisl, confronto con Regione su addizionale Irpef e Bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Cisl - continua la nota - abbiamo certamente apprezzato che dopo l'audizione in commissione bilancio di venerdì scorso e la successiva convocazione con l'Assessore Righini, abbia aperto i lavori il Presidente Rocca dando un segnale sicuramente non di poco conto. L'assessore Righini, durante il primo incontro su questi temi si è impegnato a lavorare per reperire le risorse e proseguire il confronto al tavolo prima di Pasqua, a cui come sempre come Cisl del Lazio porteremo le nostre proposte per affrontare i problemi e la nostra partecipazione per arrivare nei prossimi mesi ad un accordo che conduca ad una variazione del bilancio regionale che ripristini il fondo 'taglia tasse' e che sostenga così chi vive del proprio lavoro o della propria pensione e si è visto erodere il potere d'acquisto dall'inflazione e dal caro bollette". (Com)