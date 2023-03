Brasile: Bolsonaro sarà nominato presidente onorario del Partito liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sarà nominato presidente onorario del partito con cui ha partecipato alle ultime elezioni politiche, il Partito liberale (Pl). Lo ha riferito la segreteria del partito in un comunicato alla stampa, in cui evidenzia che la nomina è stata offerta all'ex capo dello Stato dal presidente nazionale della formazione, Valdemar Costa Neto, lo scorso novembre 2022. In un'intervista a "Joven Pan", Bolsonaro ha confermato questa mattina che rientrerà in patria il 30 marzo dagli Stati Uniti, dove si trova dalla fine di dicembre 2022, due giorni prima della scadenza del suo mandato. Il volo che trasporterà l'ex presidente atterrerà all'aeroporto di Brasilia alle 7:15 di giovedì prossimo. "Al momento non ho alcun incarico ma ancora non sono pensionato", ha detto Bolsonaro nell'intervista, riferendo di essere pronto a tornare alla "normalità". "Decideremo quale strategia adottare, non per il partito, ma per il Paese", ha concluso. (segue) (Brb)