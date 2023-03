Brasile: Bolsonaro sarà nominato presidente onorario del Partito liberale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di recente, Bolsonaro è intervenuto ai lavori del Conservative Political Action Conference (Cpac), tradizionale foro dei Repubblicani statunitensi chiuso dal discorso di Donald Trump. "In questa terra mi sento come in Brasile. La terra della libertà, del progresso e dell'ordine. È la promessa che molti politici fanno ma non mantengono", ha detto Bolsonaro parlando di una relazione "eccezionale" con l'ex presidente Usa. "Non è facile essere politici, almeno per chi vuole tenere fede alla propria parola e aiutare le persone. Ringrazio Dio per la mia seconda vita (quella che dice essere iniziata con l'accoltellamento sofferto nel 2018, in piena campagna elettorale) e anche per essere stato presidente per un mandato", ha affermato Bolsonaro, parlando di una missione "che nel profondo sento che non è ancora finita". Bolsonaro ha quindi riaperto il capitolo delle elezioni perse a ottobre scorso contro Lula. "Ho avuto molto più sostegno nel 2022 che nel 2018, non so perché i numeri dicano il contrario", ha detto l'ex militare. (Brb)