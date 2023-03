Minà: Floridia (M5s), lascerà segno indelebile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Gianni Minà ci priva di uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo della cultura, ma il suo lavoro lascerà un segno indelebile nella storia italiana. Le sue interviste a molte delle figure più importanti della politica, della cultura e dello sport e il suo modo di raccontare alcuni dei momenti più significativi della storia recente, resteranno per sempre nellla mente e nel cuore degli italiani. Ma più di ogni altra cosa ciò che colpiva in lui era quel misto di professionalità, di passione, di profonda umanità e gentilezza che riusciva a trasmettere con il suo lavoro. Ci uniamo alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi che lo hanno conosciuto da vicino, rivolgendo loro le più sentite condoglianze". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Rin)