Tunisia-Ue: Gentiloni nel Paese nordafricano per arginare la crisi economica (5)

- Nell'incontro con Gentiloni, il ministro dell'Economia, Samir Said, ha invece sottolineato, secondo quanto riferisce una nota del dicastero, "la forza delle relazioni esistenti con l'Unione Europea, che rappresenta un partner fondamentale e strategico per la Tunisia" e ha elogiato "il sostegno dell’Ue negli ultimi anni al nostro Paese nel suo percorso di riforma e sviluppo". Il ministro ha ribadito "la volontà del governo tunisino di sviluppare ulteriormente la cooperazione, in termini di volume e diversificazione, soprattutto a livello di cooperazione finanziaria, sia per quanto riguarda il sostegno al bilancio che per contribuire all'attuazione di progetti di sviluppo prioritari". Said ha presentato "un'idea sugli assi più importanti del programma nazionale per le riforme e i suoi obiettivi, ed il lavoro alla sua graduale attuazione, oltre a una serie di altre riforme relative al miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti, alla semplificazione delle procedure e promozione dell'iniziativa privata", si legge nella nota del ministero dell’Economia tunisino. A questo proposito, il ministro ha passato in rassegna le principali linee della visione strategica della Tunisia per l'anno 2035 e gli assi più importanti del piano di sviluppo 2023-2025. Said ha anche parlato dei "vantaggi differenziali e delle reali opportunità disponibili per la realizzazione di progetti strategici europei in Tunisia, soprattutto in settori promettenti, come le energie rinnovabili, l'idrogeno verde, l’industria farmaceutica, i servizi medici, la ricerca e l'innovazione tecnologica, la produzione di componenti automobilistici, industrie alimentari e altri". (segue) (Tut)