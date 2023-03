Commercio: Omc, accordo di facilitazione Tfa ha aumentato scambi globali per oltre 230 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di facilitazione commerciale (Tfa) promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha aumentato gli scambi globali per oltre 230 miliardi di dollari. Lo riferisce in un comunicato l'Omc, secondo cui in base alle stime presentate di recente i membri in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati che hanno assunto impegni nell'ambito dell'accordo storico hanno registrato i maggiori guadagni. Sulla base delle stime per gli anni 2017-2019, gli economisti dell'Omc attribuiscono al Tfa un aumento medio del 5 per cento nel commercio agricolo globale, dell'1,5 per cento nel commercio manifatturiero e dell'1,17 per cento nel commercio totale. Questi aumenti sono in gran parte guidati dalla crescita del commercio nei paesi meno sviluppati, dove le esportazioni agricole sono aumentate del 17 per cento, le esportazioni manifatturiere del 3,1 per cento e le esportazioni totali del 2,4 per cento sotto il Tfa. Le stime indicano inoltre un aumento del 16-22 per cento nel commercio agricolo tra i membri in via di sviluppo che hanno assunto impegni Tfa. L'Omc precisa che si tratta di stime prudenti, poiché sono già stati realizzati grandi guadagni, in particolare nel settore manifatturiero, in previsione dell'entrata in vigore dell'accordo e da parte dei membri sviluppati che si sono impegnati a pieno dall'inizio dell'entrata in vigore del Tfc, come notato in studi precedenti. (segue) (Com)