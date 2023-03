Commercio: Omc, accordo di facilitazione Tfa ha aumentato scambi globali per oltre 230 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2015, l'Omc ha previsto che la completa attuazione del Tfa potrebbe portare a un aumento fino al 2,73 per cento dei flussi commerciali globali entro il 2030. Le ultime stime rilevano che man mano che i benefici dell'accordo continuano a realizzarsi, il commercio e il benessere aumentano rischiano di espandersi. Aumenti più forti per il commercio manifatturiero possono ancora essere rilevati dopo più anni di attuazione del Tfa anche per i membri in via di sviluppo. Le ultime stime fanno parte del lavoro in corso del Segretariato per monitorare l'impatto del Tfa. L'accordo, entrato in vigore il 22 febbraio 2017, contiene disposizioni per accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito. Stabilisce inoltre misure per un'efficace cooperazione tra le dogane e altre autorità competenti in materia di facilitazione degli scambi e questioni di conformità doganale. Contiene inoltre disposizioni per l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità in questo settore. Il Tfa è il primo accordo dell'Omc in cui i membri in via di sviluppo e i membri Ldc possono determinare i propri programmi di attuazione e cercare di acquisire capacità di attuazione attraverso la fornitura di assistenza e supporto correlati. I membri sviluppati dovevano attuare tutte le disposizioni del Tfa dalla sua entrata in vigore. A partire dal 22 marzo 2023, le notifiche presentate dai membri dell'Omc indicano che si sono impegnati ad attuare il 76,1 per cento degli obblighi del Tfa. (Com)