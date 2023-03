Israele: capo opposizione Lapid apre a dialogo con maggioranza se Netanyahu non sta bluffando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione, Yair Lapid, ha espresso dei dubbi sulla genuinità del rinvio della riforma giudiziaria da parte del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, affermando che il dialogo per una riforma concordata deve concludersi con una Costituzione. "Se la legislazione si ferma davvero, in modo genuino e totale, siamo pronti ad avviare un vero dialogo presso la residenza del presidente" Isaac Herzog, ha affermato Lapid. "Non abbiamo bisogno di mettere una benda sulle ferite, ma di trattarle correttamente", ha detto. “Dobbiamo sederci insieme e scrivere la Costituzione israeliana basata sui valori della Dichiarazione d'indipendenza. Dobbiamo lasciare che il presidente determini un meccanismo per il dialogo e confidare in lui come mediatore equo”, ha proseguito. Lapid ha aggiunto: “Abbiamo avuto brutte esperienze in passato e, quindi, prima ci assicureremo che non ci siano trucchi o bluff. Ieri abbiamo ascoltato con preoccupazione i rapporti secondo cui Netanyahu ha detto alle persone a lui vicine che non si sta davvero fermando, sta solo cercando di calmare la situazione". "Se il governo si impegna in un dialogo reale ed equo, possiamo uscire da questo momento di crisi - più forti e più uniti - e possiamo trasformarlo in un momento decisivo per la nostra capacità di vivere insieme". (Res)