Cooperazione: Craxi (FI), questione Nord-Sud del mondo è sempre prioritaria

18 ottobre 2021

- "Nonostante il gran parlare che si fa dell'aiuto allo sviluppo e del sostegno ai Paesi più poveri, i conti alla fine non tornano mai: certo che qualche Paese in questo lungo trentennio si è lasciato alle spalle la crisi del debito, che qualche altro ha imboccato la via dello sviluppo dopo anni di duri interventi e di sacrifici, che i sintomi di progresso e stabilità si sono manifestati anche nelle grandi aree di crisi dell'Asia e dell'Africa, fino all'America latina, ma il Sud del mondo ha continuato a vivere in tutti questi anni in palese difficoltà". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama, intervenendo al Convegno "Alla ricerca di un ponte. Il socialismo internazionale di fronte alla questione Nord-Sud nel secondo Novecento", promosso a Roma su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi. (segue) (Rin)