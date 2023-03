Cooperazione: Craxi (FI), questione Nord-Sud del mondo è sempre prioritaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ultimo - ha spiegato Craxi - l'invasione russa dell'Ucraina, il ritorno della guerra in Europa, inaspettata, con risvolti sul fronte energetico, della sicurezza alimentare, dell'inflazione, e con lo stato di tensione che si è creato, getta un'ombra di insicurezza sul futuro globale, mentre ha già materializzato problematiche e prodotto conseguenze di non poco conto sul quadro economico internazionale, colpendo prima di tutto i Paesi più poveri, esposti in maniera sistematica alle crisi alimentari e ad una carestia che potrebbe certamente innescare pericolose derive destabilizzanti ben oltre i loro stessi confini, mettendo a rischio la vita sociale. Il riequilibrio fra i Paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati - ha concluso la senatrice - conserva quindi intatta la sua valenza decisiva, mantiene anche nel XXI secolo un rilievo prioritario: anzi, il nuovo contesto internazionale richiede agli occidentali e agli europei un surplus di responsabilità nell'affrontare i problemi economici e sociali del resto del mondo. Si tratta di un tragitto da compiere nella sua interezza, di un dovere collettivo, morale prima ancora che politico, che non può essere eluso: per questo riequilibrio occorrono ad un tempo iniziative sul piano dell'aiuto umanitario e strumenti capaci di dare fiato ad uno sviluppo condiviso, sostenuto; servono più risorse in una necessaria cornice di regole che ne assicurino la non frammentarietà e l'impiego efficiente, per non generare sprechi e ulteriore debito malsano, come troppo spesso avvenuto in passato". (Rin)