Mps: presentate 3 liste per elezione Cda e collegio sindacale

- Banca Monte dei Paschi di Siena comunica in una nota che sono state presentate, nei termini previsti dalla normativa di legge e di Statuto, 3 liste di candidature per le nomine al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale in vista dell'assemblea del 20 aprile 2023. Le liste depositate sono le seguenti. Mef: candidati per il Consiglio di amministrazione Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro e Stefano Di Stefano; candidati alla posizione di sindaco effettivo Roberto Serrentino e Lavinia Linguanti; candidati alla posizione di sindaco supplente Pierpaolo Cotone e Valeria Giancola. La lista di minoranza: candidati per il Consiglio di amministrazione: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini; candidato alla posizione di sindaco effettivo: Enrico Ciai; candidata alla posizione di sindaco supplente: Piera Vitali. Lista delle fondazioni azioniste: candidati per il Consiglio di amministrazione: Gianpaolo Gabbi, Donata Paola Petrini, Andrea Paolo Perrone e Antonella Guglielmetti; candidati a sindaco effettivo Paolo Prandi e Antonella Giachetti; candidati a sindaco supplente Antonia Coppola e Simone Ennio Zucchetti. Inoltre il Mef, informa Mps, ha comunicato la propria volontà di proporre all'assemblea 2023 la nomina di Nicola Maione alla carica di presidente del nominando Consiglio di amministrazione. (Com)