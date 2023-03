© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma e della Città metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, interviene all'iniziativa "Europa in Comune". Partecipa anche il vicesindaco di Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. Palazzo Valentini, Aula Fregosi in piazza Santi Apostoli a Roma (ore 9:45)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di celebrazione in occasione dei "Cento Anni dell'Aeronautica militare". Casina Valadier e successivamente Terrazza del Pincio – ore 11 (Ore 10:30).– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al sopralluogo presso il cantiere di riqualificazione e messa in sicurezza del sottopasso del Lungotevere in Sassia (Castel Sant'Angelo). Saranno presenti, oltre al Sindaco, gli assessori ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini, all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e alla Mobilità Eugenio Patané e la Presidente del Municipio I Roma Centro Lorenza Bonaccorsi. L'appuntamento è presso l'imbocco del sottopasso del Lungotevere in Sassia (Ore 21). (segue) (Rer)