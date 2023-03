© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori diverse proposte di delibera tra cui le linee guida per il contratto di servizio di Farmacap, di Aequa Roma, di Risorse per Roma, di Roma servizi per la mobilità e di Zetema, di Ama. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10:00-18:00)- L'assessora Monica Lucarelli interverrà al convegno pubblico dal titolo "Il PNRR alla prova dei territori. Gli scenari di investimento in digitale, sostenibilità e salute". Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza dei Santi Apostoli, 67(Ore 10). (segue) (Rer)