Lazio: Cisl, confronto con Regione su addizionale Irpef e Bilancio

- "Si è concluso poco fa il confronto con la Regione Lazio sul Bilancio e in modo particolare sull'addizionale Irpef. Durante l'incontro - si legge in una nota della segreteria generale della Cisl Lazio -, che ha visto la partecipazione del Presidente Francesco Rocca e dell'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, ci è stato confermato che entro il 31 di marzo non si riuscirà a ricostituire il fondo 'taglia tasse' che interveniva a favore dei redditi fino a 40mila euro. Di conseguenza, il bilancio che verrà presentano in Consiglio Regionale prevedrà l'aliquota del 3,33 per cento, su tutti gli scaglioni successivi al primo. Questo sicuramente non ci soddisfa pienamente soprattutto alla luce del fatto che Lavoratori dipendenti e pensionati di questa Regione stanno vivendo da anni situazioni economiche drammaticamente inedite". (segue) (Com)