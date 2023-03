Roma: assessore Bilancio Lazio, buon lavoro a Onesti, nuovo presidente Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo presidente dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti. Sono convinto che grazie alla sua esperienza il nosocomio romano potrá raggiungere gli importanti obiettivi che si è prefissato, diventando sempre di più un simbolo di eccellenza della nostra Regione e un punto di riferimento per l'intera Nazione". È quanto dichiara in una nota l'assessore al Bilancio e all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. (Com)