L’Aquila: ricercatrice turca accenderà braciere in ricordo vittime terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Cansu Sonmez, ricercatrice di nazionalità turca, dottoranda presso il Gran Sasso Science Institute, ad accendere il braciere all'arrivo della fiaccolata al Parco della Memoria, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, in ricordo delle vittime del sisma di due paesi che condividono lo stesso dolore. A darne notizia, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Rivera della sede civica di palazzo Fibbioni, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il vice coordinatore dei comuni del cratere sismico, Massimiliano Giorgi, e Cansu Sonmez, originaria di Izimir, della provincia di Smirne, nella parte ovest della Turchia, all'Aquila da quattro anni per conseguire il dottorato di ricerca in scienze sociali. In occasione delle celebrazioni per il quattordicesimo anniversario del terremoto che ha devastato il territorio aquilano e quello di altri 56 comuni limitrofi, causando la perdita di 309 vite umane, anche quest'anno verrà distribuito gratuitamente il "Fiore della memoria", il simbolo individuato dal Comune dell'Aquila per ricordare quanti ci hanno lasciato a seguito di un tragico evento che ha segnato la storia del nostro territorio. Le spille con il croco di zafferano verranno distribuite in tutte le scuole dell'Aquila di ogni ordine e grado, in tutte le tabaccherie aderenti al circuito Fit gratuitamente, e nelle parrocchie. Il Fiore, inoltre, è in fase di invio a rappresentanti delle istituzionali nazionali. Per la campagna "Accendi la tua luce" che si rinnova anche quest'anno, l'amministrazione comunale ha sollecitato l'Anci, nazionale e regionale, affinché vengano coinvolti tutti i comuni del nostro paese. (segue) (Gru)