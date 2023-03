L’Aquila: ricercatrice turca accenderà braciere in ricordo vittime terremoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito del terremoto che il 6 febbraio scorso ha colpito la Turchia e la Siria abbiamo ritenuto fosse doveroso, in occasione di una ricorrenza così densa di emozioni e di significati, affidare l'accensione del braciere ad una ricercatrice di nazionalità turca per esprimere così un segnale di vicinanza alle popolazioni colpite dal tragico evento, in ragione della sensibilità che la comunità aquilana ha maturato a seguito della calamità che l'ha colpita nel 2009 e anche delle manifestazioni di solidarietà giunte da tutto il mondo. La lunga notte del ricordo accomuna non solo le cittadine e i cittadini aquilani che si ritrovano per onorare il ricordo dei nostri cari, ma anche quanti in un grande e condiviso sentire collettivo si trovano a vivere lo stesso dramma", ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha donato simbolicamente il Fiore della memoria alla dottoranda. "L'Aquila è una lezione da imparare. Ho avuto l'opportunità, in questi quattro anni, di vivere quotidianamente passo dopo passo la rinascita e il rinnovamento della città. Ho vissuto con emozione la cerimonia di riapertura della Chiesa delle Anime Sante e, dopo il sisma che ha colpito Turchia e Siria, ho capito che l'esperienza vissuta all'Aquila rappresenta la speranza che nutro per la mia terra dove sono morte sotto le macerie più di 50 mila persone e migliaia sono rimaste senza tetto. Per me è un onore accendere il braciere al Parco della Memoria perché condividiamo lo stesso dolore che ci permette di costruire un legame sociale indissolubile frutto della stessa esperienza", ha detto Sonmez. (segue) (Gru)