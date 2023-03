L’Aquila: ricercatrice turca accenderà braciere in ricordo vittime terremoto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'iniziativa importante all'insegna della solidarietà, un principio sancito dall'articolo 2 della nostra Costituzione, che abbiamo manifestato, in una sempre più crescente sinergia tra Comuni, con il coinvolgimento di rappresentanti della comunità ucraina, lo scorso anno, e quest'anno della comunità turca", ha sottolineato Massimiliano Giorgi, vice coordinatore dei Comuni del cratere sismico. All'esito del Comitato Ordine e sicurezza svoltosi questa mattina in Prefettura, è stato stabilito che la partenza della fiaccolata in occasione del quattordicesimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009, promossa dal Comitato familiari delle vittime in collaborazione con il Comune dell'Aquila, inizierà alle 21:30 del 5 aprile con ritrovo dei partecipanti nell'area del Palazzo di Giustizia. Il percorso si snoderà lungo via XX settembre, con breve sosta di fronte la Casa dello Studente e si concluderà al Parco della Memoria, dove a seguito dell'accensione del braciere verrà data lettura dei nomi delle vittime del terremoto. I cittadini con disabilità motoria potranno raggiungere il Parco della memoria con l'automobile sino alle 22:30, con accesso previsto da via Delfico (nei pressi del Gssi-ex Isef) dove personale del Comune dell'Aquila sarà a disposizione per accompagnarli nell'area della cerimonia. Per l'occasione, infine, il tunnel di collegamento tra il termina bus "L. Natali" e Piazza Duomo rimarrà aperto tutta la notte. (Gru)