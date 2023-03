Superbonus: assessore lavori pubblici Lazio, proroga per aree sisma vitale per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’approvazione dell’emendamento del Dl Superbonus in Commissione finanze della Camera dei Deputati che permette ai comuni delle aree interne colpite dal sisma di poter ricorrere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per lavori in regime di Sisma bonus è vitale per il rilancio dei territori. Un altro tassello fondamentale del nostro percorso che stiamo portando avanti in sinergia con le istituzioni nazionali per velocizzare e semplificare la ricostruzione post-sisma e dare risposte alle nostre comunità”. Lo dichiara in una nota l’assessore alle Politiche di Ricostruzione, ai Lavori Pubblici, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. (Com)