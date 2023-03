Ucraina: Germania intende aumentare spesa per aiuti militari oltre 15 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende aumentare nettamente la spesa per gli aiuti militari destinati all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, portandola a oltre 15 miliari di euro nei prossimi anni. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato una e-mail inviata dal sottosegretario alle Finanze tedesco, Florian Toncar, alla commissione Bilancio del Bundestag. Nell'esercizio in corso, il governo federale ha stanziato 2,2 miliardi di euro per “il potenziamento degli Stati partner nei settori della sicurezza, della difesa e della stabilizzazione”. Gran parte di tali fondi vengono impiegati per finanziare le forniture di armi all'Ucraina, ma anche per la sostituzione degli armamenti che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno trasferito all'ex repubblica sovietica. Il totale dovrebbe salire a 5,4 miliardi di euro nel 2023. Nei prossimi anni. saranno messi a disposizione altri 8,8 miliardi di euro, fino a raggiungere un totale di oltre 15 miliardi di euro. Secondo Toncar, questi aumenti sono “oggettivamente inevitabili” perché, altrimenti, vi è il rischio che l'Ucraina “perda nella sua battaglia di difesa contro l'aggressore russo con conseguenze imprevedibili per l'ordine di pace europeo". (Geb)