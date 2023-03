Israele: Netanyahu posticipa la riforma della giustizia per evitare "guerra civile", stop agli scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una giornata di proteste e tensioni all’interno del governo, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha annunciato in un discorso il rinvio della riforma giudiziaria, per dare il via ai negoziati ed evitare una guerra civile. Subito dopo l’annuncio, il sindacato principale del Paese, Histadrut, ha annullato lo sciopero indetto per domani. Tuttavia, gli organizzatori delle proteste hanno fatto sapere che queste andranno avanti finché il piano di riforma non sarà del tutto smantellato. In un discorso pronunciato in prima serata, Netanyahu ha affermato: “Ora è giunta un’opportunità unica. Costruire di nuovo il nostro Paese. In questo momento riceviamo molto sostegno, anche da Paesi esterni. Sappiamo che il Paese ha bisogno di riforme”. Rivolgendosi ai manifestanti, il capo dell’esecutivo ha detto: “Siate responsabili. Non lasciatevi andare alle provocazioni. Il nostro metodo democratico è quello giusto. Non priviamo il popolo della possibilità di scegliere. Cercheremo di giungere a un accordo che riesca a comporre la controversia”. Netanyahu si è detto consapevole delle crescenti tensioni nella società israeliana e della volontà di risolverle, ma afferma che esiste una "minoranza estremista" che sta "lacerando Israele". Il primo ministro Netanyahu ha chiesto di porre fine ai crescenti rifiuti di prestare servizio tra i riservisti delle Forze di difesa, dicendo che non è disposto a fare a pezzi il Paese. Netanyahu ha poi aggiunto di aver ripetutamente chiesto il dialogo sul piano di revisione e ha affermato che "non deve esserci una guerra civile". "Quando c'è una possibilità di evitare la guerra civile attraverso il dialogo, mi prendo una pausa per il dialogo", ha detto, aggiungendo che "per responsabilità nazionale" sta ritardando le letture finali di un disegno di legge controverso sulle nomine giudiziarie fino alla prossima sessione della Knesset. Infine, ha fatto sapere che "la maggior parte" dei suoi alleati sostiene la mossa. (segue) (Res)