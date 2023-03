Israele: Netanyahu posticipa la riforma della giustizia per evitare "guerra civile", stop agli scioperi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio, lo spuntare di kippah e copricapi femminili (kusui rosh), insieme ad altre bandiere israeliane, ha annunciato l’arrivo dei sostenitori della riforma giudiziaria, in larga maggioranza ebrei ortodossi, chiamati a raccolta da Itamar Ben-Gvir, leader del partito Otzama Yehudit (Potere ebraico) e ministro per la Sicurezza nazionale. Anche per il fronte favorevole alla riforma erano presenti molte donne e famiglie con bambini. “Abbiamo vinto le elezioni e vogliamo che il governo faccia quello che ha promesso: non vogliamo essere governati dai giudici. Vogliamo che la riforma vada avanti per la democrazia e la libertà” spiega ad “Agenzia Nova” una donna proveniente da Acco, nel nord del Paese “La riforma deve andare avanti” cantano i suoi sostenitori. Nonostante alcune frange “pro-riforma” abbiano un comportamento più aggressivo, i due gruppi si sono incrociati, al momento senza tensioni. Molti liberali presenti alla manifestazione anti-governativa hanno lasciato il piazzale per evitare scontri e incidenti. Un gruppo si è diretto verso l’abitazione del primo ministro, Benjamin Netanyahu, e un altro sotto la sua residenza ufficiale, dove la protesta sta continuando anche con il buio. (segue) (Res)