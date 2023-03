Israele: Netanyahu posticipa la riforma della giustizia per evitare "guerra civile", stop agli scioperi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma riguarda il ruolo della Corte suprema e il suo attuale potere di bloccare le leggi anti-costituzionali. In Israele, infatti, non esiste una Costituzione ma solo delle Leggi fondamentali. Il parlamento, la Knesset, è monocamerale e il presidente non ha il potere di bloccare le leggi. Mancano, quindi, quei paletti stabiliti in Italia dalla Costituzione per controllare l’attività dell’esecutivo. Finora, in Israele il ruolo di garante è stato esercitato proprio dalla Corte suprema, che ha diritto di veto su ogni norma attraverso una clausola di ragionevolezza, che annulla in automatico una legge quando non è considerata “ragionevole”. Con la riforma della giustizia, attualmente in esame in parlamento, il governo Netanyahu vuole cambiare lo stato delle cose e limitare il potere dei giudici supremi. In particolare, il testo prevede un aumento della quota di membri eletti direttamente dal governo della commissione incaricata di nominare i 15 giudici della Corte suprema. Oggi la commissione è composta da nove membri, di cui quattro politici scelti dal governo (2 ministri, 2 parlamentari). La riforma, il cui iter dovrebbe concludersi a fine marzo, prevede di incrementare a 11 il numero dei membri della commissione e otto saranno nominati dal governo. La riforma stabilisce poi la cancellazione della clausola di ragionevolezza, a parte per le norme che riguardano le Leggi fondamentali, per le quali servirà una maggioranza ampia. Infine, si vuole attribuire al parlamento monocamerale il potere di bloccare le sentenze della Corte, dando così ai deputati, dunque alla maggioranza che esprime il governo, l’ultima parola sui giudici. I giudici potranno bocciare solo le leggi “incostituzionali” e solo a maggioranza ampia. La riforma della giustizia proposta dal governo Netanyahu, attualmente alle prese con processi per presunta corruzione, porrà la Corte “sotto tutela”. (Res)