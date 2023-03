Salute: De Priamo (Fd'I), ddl su riconoscimento fibromialgia come malattia invalidante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Inizieranno domani le audizioni di medici ed esperti in merito al ddl, a prima firma De Priamo, sul riconoscimento della fibromialgia quale patologia invalidante. Con il supporto di professionalità e competenze da parte di esperti, prosegue in modo spedito l'iter legislativo al termine del quale sarà possibile offrire strumenti per una migliore assistenza sanitaria e normativa a chi è affetto da tale patologia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, primo firmatario di uno dei ddl sul riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante. (Rin)