Tunisia-Ue: Gentiloni nel Paese nordafricano per arginare la crisi economica

- La Commissione europea" è pronta a prendere in considerazione un'assistenza macrofinanziaria aggiuntiva per la Tunisia se saranno soddisfatte le condizioni necessarie". Queste le dichiarazioni del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro avuto a Tunisi con il presidente Kais Saied nell'ambito della sua visita in Tunisia, in cui ha incontrato diversi esponenti del governo tunisino, tra cui la premier Najla Bouden. "La prima condizione è l'adozione da parte del Fondo monetario internazionale di un nuovo programma di erogazione. È essenziale che ciò avvenga il prima possibile", ha aggiunto Gentiloni. Per il commissario europeo per l'Economia, "esistono molti interessi comuni tra l'Ue e la Tunisia, ad esempio la gestione dei flussi migratori verso l'Europa". Gentiloni, in questo contesto, ha affermato di accogliere con favore i contatti che sono stati rinnovati tra la Commissione e le autorità tunisine. "Vogliamo continuare questa dinamica di cooperazione: la Tunisia non sarà lasciata sola", ha aggiunto il commissario Ue. "Questa visita è stata l'occasione per confermare l'importanza del partenariato strategico tra l'Unione europea e la Tunisia, un Paese con cui condividiamo profondi legami storici e culturali, oltre che interessi geopolitici comuni. È quindi anche il futuro che dobbiamo costruire insieme", ha poi affermato. "La Commissione europea rimane determinata a sostenere il popolo tunisino nell'attuale contesto economico estremamente difficile. Vogliamo continuare ad accompagnare la Tunisia nella creazione di una vera crescita economica, di nuovi posti di lavoro e di migliori prospettive per i tunisini, in particolare per le donne e i giovani", ha concluso Gentiloni. (segue) (Tut)