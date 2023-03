Tunisia-Ue: Gentiloni nel Paese nordafricano per arginare la crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, la missione dell’Unione Europea a Tunisi aveva riferito ad “Agenzia Nova” che l’incontro in agenda tra Gentiloni e il capo dello Stato tunisino era stato annullato per motivi non meglio specificati. Il commissario avrebbe peraltro dovuto rilasciare alcuni commenti ai giornalisti fuori dal Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, dopo l’incontro con Saied. Poi, secondo quanto appreso da fonti europee a Bruxelles intorno alle 17 italiane, una fonte Ue aveva riferito che il colloquio tra i due “è stato poi confermato ed è attualmente in corso”. Niente più dichiarazioni ai giornalisti, ma solo una nota stampa scritta da Bruxelles. Una fonte diplomatica europea ha riferito ad “Agenzia Nova” che il colloquio si è svolto anche grazie alle pressioni dell’Italia, il Paese europeo che più di tutti si sta spendendo per aiutare i dirimpettai della sponda sud del Mediterraneo a superare la profonda crisi economica che sta attraversando. (segue) (Tut)